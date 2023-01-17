Ручкин Павел Васильевич
Место рождения
Дата рождения30.06.1863
Дата смертиПосле 1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1863
Отец: Ручкин Василий Николаевич
Мать: Ручкина Фекла Ивановна
Бракосочетание
18.01.1882
Рождение ребёнка
28.09.1890
Сын: Ручкин Григорий (Георгий) Павлович
Мать ребёнка: Ручкина Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Мария Павловна
Мать ребёнка: Ручкина Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Ручкина Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Павла Павловна
Мать ребёнка: Ручкина Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: Юлия Павловна
Мать ребёнка: Ручкина Татьяна Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин государственный (хлебопашество, лесозаготовки)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1915