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Ручкин Павел Васильевич

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Место рождения

Покровское, Онежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

30.06.1863

Дата смерти

После 1915

Пол

Мужской

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1863

Отец: Ручкин Василий Николаевич

Мать: Ручкина Фекла Ивановна

Покровское, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
18.01.1882

Жена: Ручкина Татьяна Андреевна

Покровское, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
28.09.1890

Сын: Ручкин Григорий (Георгий) Павлович

Мать ребёнка: Ручкина Татьяна Андреевна

Покровское, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Мария Павловна

Мать ребёнка: Ручкина Татьяна Андреевна

Покровское, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Ручкина Татьяна Андреевна

Покровское, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Павла Павловна

Мать ребёнка: Ручкина Татьяна Андреевна

Покровское, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Юлия Павловна

Мать ребёнка: Ручкина Татьяна Андреевна

Покровское, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин государственный (хлебопашество, лесозаготовки)
Место жительства
Неизвестно
Покровское, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
После 1915
Покровское, Онежский муниципальный район, Архангельская область
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