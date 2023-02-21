Шагина Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1926
Дочь: Увина Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Увин Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
05.01.1926
Дочь: Увина Лилия Сергеевна
Отец ребёнка: Увин Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
22.06.1927
Дочь: Увина Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Увин Сергей Васильевич
Смерть
1939