Шагина Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШагина Ольга Александровна

Шагина Ольга Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1939

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1926

Дочь: Увина Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Увин Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
05.01.1926

Дочь: Увина Лилия Сергеевна

Отец ребёнка: Увин Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
22.06.1927

Дочь: Увина Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Увин Сергей Васильевич

Смерть
1939
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