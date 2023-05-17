Беломыцева Елена Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1961
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1961
Отец: Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1979
Сын: Беломыцев Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Беломыцев Сергей Петрович
Рождение ребёнка
22.11.1990
Дочь: Беломыцева Виктория Сергеевна
Отец ребёнка: Беломыцев Сергей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно