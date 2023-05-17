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Беломыцева Елена Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1961

Пол

Женский

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1961

Отец: Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1979

Сын: Беломыцев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Беломыцев Сергей Петрович

Рождение ребёнка
22.11.1990

Дочь: Беломыцева Виктория Сергеевна

Отец ребёнка: Беломыцев Сергей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беломыцев Сергей Петрович