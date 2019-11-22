Гавриловская (Житилева) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавриловская (Житилева) Нина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1931

Дата смерти

22.11.2019

Пол

Женский

Добавил:

ГЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1931

Отец: Жителев Иван Андреевич

Мать: Грешнова Евдокия Мироновна

Рождение ребёнка
10.04.1955

Сын: Гавриловский Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Гавриловский Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
16.05.1955

Сын: Гавриловский Александр Николаевич

Отец ребёнка: Гавриловский Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриловский Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Гавриловский Николай Григорьевич

Смерть
22.11.2019
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