Гавриловская (Житилева) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1931
Дата смерти22.11.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1931
Отец: Жителев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
10.04.1955
Сын: Гавриловский Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Гавриловский Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
16.05.1955
Сын: Гавриловский Александр Николаевич
Отец ребёнка: Гавриловский Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриловский Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Гавриловский Николай Григорьевич
Смерть
22.11.2019