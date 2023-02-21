Касьянова Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Касьянов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Касьянов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Касьянова Евфимия Ивановна
Отец ребёнка: Касьянов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Касьянов Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Касьянов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
22.01.1852 ст.
Дочь: Касьянова Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Касьянов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
01.04.1855 ст.
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Касьянов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
11.10.1857 ст.
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Касьянов Иван Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно