Касьянова Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касьянова Евдокия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Касьянов Фаддей Иванович

Отец ребёнка: Касьянов Иван Тимофеевич

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1844

Сын: Касьянов Семен Иванович

Отец ребёнка: Касьянов Иван Тимофеевич

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Касьянова Евфимия Ивановна

Отец ребёнка: Касьянов Иван Тимофеевич

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1849

Сын: Касьянов Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Касьянов Иван Тимофеевич

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
22.01.1852 ст.

Дочь: Касьянова Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Касьянов Иван Тимофеевич

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
01.04.1855 ст.

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Касьянов Иван Тимофеевич

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
11.10.1857 ст.

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Касьянов Иван Тимофеевич

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касьянов Иван Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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