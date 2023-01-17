Красульников Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1851 ст.
Дата смерти09.06.1915 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851 ст.
Метрическая книга в плохом состоянии и не выдается на руки.
Рождение ребёнка
1882
Сын: Красульников Федот Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1890 ст.
Сын: Красульников Иван Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1896 ст.
Сын: Красульников Егор Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Красульникова Агафья Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
09.06.1915 ст.
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4625/ стр. 254