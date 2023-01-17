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Красульников Алексей Васильевич

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Место рождения

Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

Около 1851 ст.

Дата смерти

09.06.1915 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851 ст.

Отец: Красульников Василий Егорович

Мать: Красульникова Василиса Ермиловна

Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область
Метрическая книга в плохом состоянии и не выдается на руки.
Рождение ребёнка
1882

Сын: Красульников Федот Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1890 ст.

Сын: Красульников Иван Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1896 ст.

Сын: Красульников Егор Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Красульникова Агафья Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
09.06.1915 ст.
Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_4625/ стр. 254
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