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Зенков Владимир Николаевич

Место рождения

Никитина

Дата рождения

23.05.1939

Дата смерти

05.02.2022

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1939

Отец: Зенков Николай Степанович

Мать: Зенкова Серафима Клавдиевна

Рождение ребёнка
22.03.1961

Дочь: Пушкарева (Зенкова) Галина Владимировна

Мать ребёнка: Зенкова Роза Александровна

Проживает в г. Каменск - Уральский
Рождение ребёнка
09.10.1964

Дочь: Басанова (Зенкова) Елена Владимировна

Мать ребёнка: Зенкова Роза Александровна

Бракосочетание
14.12.1977

Жена: Зенкова Роза Александровна

Смерть
05.02.2022

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