Зенков Владимир Николаевич
Место рожденияНикитина
Дата рождения23.05.1939
Дата смерти05.02.2022
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1939
Рождение ребёнка
22.03.1961
Дочь: Пушкарева (Зенкова) Галина Владимировна
Мать ребёнка: Зенкова Роза Александровна
Проживает в г. Каменск - Уральский
Рождение ребёнка
09.10.1964
Дочь: Басанова (Зенкова) Елена Владимировна
Мать ребёнка: Зенкова Роза Александровна
Бракосочетание
14.12.1977
Смерть
05.02.2022