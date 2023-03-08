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Грибова Пелагея Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван Семенов

Мать: не указана

Бракосочетание
27.05.1834

Муж: Грибов Амвросий Афанасьев

Спас-Лом, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.03.1836

Дочь: Соколова Ираида Абрасимова

Отец ребёнка: Грибов Амвросий Афанасьев

Спас-Лом, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.03.1839 ст.

Дочь: Грибова Матрена Абросимова

Отец ребёнка: Грибов Амвросий Афанасьев

Спас-Лом, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грибов Амвросий Афанасьев

Смерть
Неизвестно
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