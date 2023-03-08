Грибова Пелагея Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван Семенов
Мать: не указана
Бракосочетание
27.05.1834
Рождение ребёнка
03.03.1836
Дочь: Соколова Ираида Абрасимова
Отец ребёнка: Грибов Амвросий Афанасьев
Рождение ребёнка
22.03.1839 ст.
Дочь: Грибова Матрена Абросимова
Отец ребёнка: Грибов Амвросий Афанасьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно