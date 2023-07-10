Уткина (Чуднова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уткина (Чуднова) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1859 г.р.

Мать

Около 1857 г.р.

Муж

Около 1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888 ст.

Отец: Чуднов Василий Максимов

Мать: Чуднова Захаровна

Бракосочетание
09.11.1907 ст.

Муж: Уткин Михаил Ильич

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Поручители: По жениху: крестьянин села Михайловского Ефим Захаров Бушин и Иван максимов Уткин. По невесте: того же села и сословия Василий Григорьев Уткин и Иван Васильев Антипов. | Метрическая книга ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно