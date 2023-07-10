Уткина (Чуднова) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1888 ст.
Отец: Чуднов Василий Максимов
Мать: Чуднова Захаровна
Бракосочетание
09.11.1907 ст.
Муж: Уткин Михаил Ильич
Поручители: По жениху: крестьянин села Михайловского Ефим Захаров Бушин и Иван максимов Уткин. По невесте: того же села и сословия Василий Григорьев Уткин и Иван Васильев Антипов. | Метрическая книга ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно