Лысенина (Блохина) Александра Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1874 ст.
Цивильск, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Цивильского мещанина Артемия Алексеева (не разборчиво – НВ) сын Димитрий Артемьев Лысенин. г. Цивильска крестьянина Степана Михайлова Блохина дочь Александра Степанова. Поручители: г. Цивильска мещане... Показать все
Смерть
Неизвестно