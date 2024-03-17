Лысенина (Блохина) Александра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысенина (Блохина) Александра Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1874 ст.

Муж: Лысенин Дмитрий Артемьевич

Цивильск, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Цивильского мещанина Артемия Алексеева (не разборчиво – НВ) сын Димитрий Артемьев Лысенин. г. Цивильска крестьянина Степана Михайлова Блохина дочь Александра Степанова. Поручители: г. Цивильска мещане... Показать все
Смерть
Неизвестно

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