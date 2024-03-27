Тимушев Талиб
Место рожденияСаратовская губ., Хвалынский уезд, Дворянско-Терешанская вол., с. Старозеленское
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тимушев Абубакир
Саратовская губ., Хвалынский уезд, Дворянско-Терешанская вол., с. Старозеленское
Рождение ребёнка
1897
Сын: Тимушев Касым
Ульяновская обл., Старо-Кулаткинский р-н, д. Ст. Зеленая
Смерть
Неизвестно