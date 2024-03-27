Тимушев Талиб — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимушев Талиб

Место рождения

Саратовская губ., Хвалынский уезд, Дворянско-Терешанская вол., с. Старозеленское

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимушев Абубакир

Мать: не указана

Саратовская губ., Хвалынский уезд, Дворянско-Терешанская вол., с. Старозеленское
Рождение ребёнка
1897

Сын: Тимушев Касым

Мать ребёнка: не указана

Ульяновская обл., Старо-Кулаткинский р-н, д. Ст. Зеленая
Смерть
Неизвестно
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