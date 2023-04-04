?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1849
Отец ребёнка: Макутонин Янкель Лейзерович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Макутонин Меер-Йосиль Янкелевич
Отец ребёнка: Макутонин Янкель Лейзерович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Макутонин Мендель Янкелевич
Отец ребёнка: Макутонин Янкель Лейзерович
Рождение ребёнка
Около 1861
Отец ребёнка: Макутонин Янкель Лейзерович
Рождение ребёнка
1865
Сын: Макутонин Мовша Янкелевич
Отец ребёнка: Макутонин Янкель Лейзерович