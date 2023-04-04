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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
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Место
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1849

Сын: Макутонин Элья Янкелевич

Отец ребёнка: Макутонин Янкель Лейзерович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Макутонин Меер-Йосиль Янкелевич

Отец ребёнка: Макутонин Янкель Лейзерович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Макутонин Мендель Янкелевич

Отец ребёнка: Макутонин Янкель Лейзерович

Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Макутонин Хаим Янкелевич

Отец ребёнка: Макутонин Янкель Лейзерович

Рождение ребёнка
1865

Сын: Макутонин Мовша Янкелевич

Отец ребёнка: Макутонин Янкель Лейзерович

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