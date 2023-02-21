Подволокина (Батогова) Римма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подволокина (Батогова) Римма

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1938

Дата смерти

2017

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

1941 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1938

Отец: Батогов Василий

Мать: Батогова Вера

Рождение ребёнка
19.12.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подволокин Виталий

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Бракосочетание
27.01.1966

Муж: Подволокин Виталий

гор. ЗАГС г. Петрозаводска
гор. ЗАГС г. Петрозаводска
Смерть
2017
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