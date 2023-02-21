Подволокина (Батогова) Римма
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1938
Дата смерти2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1938
Отец: Батогов Василий
Мать: Батогова Вера
Рождение ребёнка
19.12.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Подволокин Виталий
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Бракосочетание
27.01.1966
Муж: Подволокин Виталий
гор. ЗАГС г. Петрозаводска
гор. ЗАГС г. Петрозаводска
Смерть
2017