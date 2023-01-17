Иванов Емельян Иванович
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Емельянов Василий Емельянович
Мать ребёнка: Гаврилова Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Емельянов Михаил Емельянович
Мать ребёнка: Гаврилова Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Емельянов Фадей Емельянович
Мать ребёнка: Гаврилова Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
07.01.1911
Дочь: Емельянова Татьяна Емельяновна
Мать ребёнка: Гаврилова Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Емельянов Павел Емельянович
Мать ребёнка: Гаврилова Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Емельянов Никифор Емельянович
Мать ребёнка: Гаврилова Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
14.10.1917
Сын: Емельянов Андрей Емельянович
Мать ребёнка: Гаврилова Евдокия Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно