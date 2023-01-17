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Иванов Емельян Иванович

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Место рождения

Хорнъялы, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Хорнъялы, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1898

Сын: Емельянов Василий Емельянович

Мать ребёнка: Гаврилова Евдокия Гавриловна

Хорнъялы, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1903

Сын: Емельянов Михаил Емельянович

Мать ребёнка: Гаврилова Евдокия Гавриловна

Хорнъялы, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1906

Сын: Емельянов Фадей Емельянович

Мать ребёнка: Гаврилова Евдокия Гавриловна

Хорнъялы, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
07.01.1911

Дочь: Емельянова Татьяна Емельяновна

Мать ребёнка: Гаврилова Евдокия Гавриловна

Хорнъялы, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1913

Сын: Емельянов Павел Емельянович

Мать ребёнка: Гаврилова Евдокия Гавриловна

Хорнъялы, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1915

Сын: Емельянов Никифор Емельянович

Мать ребёнка: Гаврилова Евдокия Гавриловна

Хорнъялы, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
14.10.1917

Сын: Емельянов Андрей Емельянович

Мать ребёнка: Гаврилова Евдокия Гавриловна

Хорнъялы, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврилова Евдокия Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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