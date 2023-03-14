Алаев Максим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878 или 1879 ст.
Дочь: Комарова Любовь Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алаева Анна Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Горенки, Пехорская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно