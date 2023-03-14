Алаев Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алаев Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878 или 1879 ст.

Дочь: Комарова Любовь Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алаева Анна Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Горенки, Пехорская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алаев Егор Максимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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