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Frankle Harry (Herman)

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Место рождения

Spitalfields, London, Greater London, England, United Kingdom

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1869 г.р.

Дети

1896 г.р.
1898 г.р.
Около 1899 г.р.
1904 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Frankle Jacob

Мать: Lena

Spitalfields, London, Greater London, England, United Kingdom
Бракосочетание
08.08.1892

Жена: Frankle Sarah

Manhattan, New York, New York
Рождение ребёнка
04.12.1896

Сын: Frankle Leopold Harry

Мать ребёнка: Frankle Sarah

London, Greater London, Great Britain, United Kingdom
Рождение ребёнка
26.10.1898

Сын: Frankle Isaac

Мать ребёнка: Frankle Sarah

London, England
Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Frankle Isidore

Мать ребёнка: Frankle Sarah

Место жительства
1901
51 North Block, Saint Botolph Without Aldgate, London, England
Рождение ребёнка
11.04.1904

Дочь: Davis Rene

Мать ребёнка: Frankle Sarah

London, Greater London, England, United Kingdom
Работа или профессия
Неизвестно
TAILOR CLOTHIERS CUTTER
Смерть
Неизвестно
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