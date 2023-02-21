Frankle Harry (Herman)
Место рожденияSpitalfields, London, Greater London, England, United Kingdom
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Frankle Jacob
Мать: Lena
Spitalfields, London, Greater London, England, United Kingdom
Бракосочетание
08.08.1892
Жена: Frankle Sarah
Manhattan, New York, New York
Рождение ребёнка
04.12.1896
Мать ребёнка: Frankle Sarah
London, Greater London, Great Britain, United Kingdom
Рождение ребёнка
26.10.1898
Сын: Frankle Isaac
Мать ребёнка: Frankle Sarah
London, England
Рождение ребёнка
Около 1899
Сын: Frankle Isidore
Мать ребёнка: Frankle Sarah
Место жительства
1901
51 North Block, Saint Botolph Without Aldgate, London, England
Рождение ребёнка
11.04.1904
Дочь: Davis Rene
Мать ребёнка: Frankle Sarah
London, Greater London, England, United Kingdom
Работа или профессия
Неизвестно
TAILOR CLOTHIERS CUTTER
Смерть
Неизвестно