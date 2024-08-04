Киров Константин Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киров Константин Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кирова) Людмила Константиновна

Мать ребёнка: Кирова (Бесчастнова) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисовна (Кирова) Галина Константиновна

Мать ребёнка: Кирова (Бесчастнова) Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирова (Бесчастнова) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кирова (Бесчастнова) Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно

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