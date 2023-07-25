Митчев Ян Янович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митчев Ян Янович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жеровкова Октябрина Тимофеевна

Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Донич Наталья Яновна

Мать ребёнка: Жеровкова Октябрина Тимофеевна

Смерть
Неизвестно