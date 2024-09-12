Земскова Федосья Агафоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Земсков Захар Трофимович
Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Земскова) Елена Захаровна
Отец ребёнка: Земсков Захар Трофимович
Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
Неизвестно