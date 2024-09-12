Земскова Федосья Агафоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Земскова Федосья Агафоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Земсков Захар Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Земсков Захар Трофимович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Земсков Игнат Захарович

Отец ребёнка: Земсков Захар Трофимович

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Земскова) Елена Захаровна

Отец ребёнка: Земсков Захар Трофимович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
Неизвестно

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