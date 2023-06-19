Скоробогатько (Кацюк) Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Кацюк Иван Федорович
Мать: Василиса Антоновна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Тарлыкова Антонина Демьяновна
Отец ребёнка: Скоробогатько Демьян Иванович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Дешко Мария Демьяновна
Отец ребёнка: Скоробогатько Демьян Иванович
Рождение ребёнка
1935
Сын: Скоробогатько Павел Демьянович
Отец ребёнка: Скоробогатько Демьян Иванович
Рождение ребёнка
24.02.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скоробогатько Демьян Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1990