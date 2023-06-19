Скоробогатько (Кацюк) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скоробогатько (Кацюк) Пелагея Ивановна

Место рождения

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1907

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Кацюк Иван Федорович

Мать: Василиса Антоновна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Тарлыкова Антонина Демьяновна

Отец ребёнка: Скоробогатько Демьян Иванович

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Дешко Мария Демьяновна

Отец ребёнка: Скоробогатько Демьян Иванович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1935

Сын: Скоробогатько Павел Демьянович

Отец ребёнка: Скоробогатько Демьян Иванович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
24.02.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скоробогатько Демьян Иванович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скоробогатько Демьян Иванович

Смерть
1990