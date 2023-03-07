Салтанова (Онохиных) Матрона Трофимова
Место рождениядер. Чернушская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1726
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1726
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Чернушская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1752
Отец ребёнка: Салтыков Яков Поликарпов
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Салтыков Кондратий Яковлев
Отец ребёнка: Салтыков Яков Поликарпов
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Евдокия Яковлева
Отец ребёнка: Салтыков Яков Поликарпов
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Марья Яковлева
Отец ребёнка: Салтыков Яков Поликарпов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762