Салтанова (Онохиных) Матрона Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтанова (Онохиных) Матрона Трофимова

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Место рождения

дер. Чернушская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1730 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Чернушская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Салтыков Иван Яковлев

Отец ребёнка: Салтыков Яков Поликарпов

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Салтыков Кондратий Яковлев

Отец ребёнка: Салтыков Яков Поликарпов

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Евдокия Яковлева

Отец ребёнка: Салтыков Яков Поликарпов

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Марья Яковлева

Отец ребёнка: Салтыков Яков Поликарпов

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салтыков Яков Поликарпов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1762
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