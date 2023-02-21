Павленко Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павленко Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Павленко Людмила Антоновна
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Павленко Людмила Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно