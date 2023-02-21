Павленко Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавленко Иван Федорович

Павленко Иван Федорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павленко Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павленко Андрей Иванович

Мать ребёнка: Павленко Людмила Антоновна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Павленко Людмила Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павленко Людмила Антоновна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close