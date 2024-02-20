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Корсун Никанор Львович

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

29.12.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

Около 1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1889

Отец: Корсун Лев Давидович

Мать: Корсун Наталья Филипповна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-8 // стр.№ 123 /, м/к-1889г../ зап.№ 81 /
Крещение
29.12.1889
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд слобода Крива Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1889г./ зап.№ 81 /, ГАДО Ф 265-1-8 / лист № 123 /. | Восприемники: Крестьяне сл.Кривая Лука : Марченко Афанасий Филиппович и Ветромай Петра Ивановича жена Акилина... Показать все
Смерть
Неизвестно
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