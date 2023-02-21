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Reimer Gerhard 1082837
Reimer Gerhard 1082837
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Место рождения
Russia
Дата рождения
05.12.1856
Пол
Мужской
Отец
Reimer Peter Johann
1786 г.р.
Мать
Reimer (Toews) Gertruda
1822 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
05.12.1856
Отец:
Reimer Peter Johann
Мать:
Reimer Gertruda
Russia
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