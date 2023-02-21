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Reimer Gerhard 1082837

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Место рождения

Russia

Дата рождения

05.12.1856

Пол

Мужской

Отец

1786 г.р.

Мать

1822 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1856

Отец: Reimer Peter Johann

Мать: Reimer Gertruda

Russia
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