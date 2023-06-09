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Горб Юрий Константинович
Горб Юрий Константинович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.04.1961
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Горб (Логачева) Валентина Федоровна
1939 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1961
Отец: не указан
Мать:
Горб Валентина Федоровна
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