Горб Юрий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горб Юрий Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1939 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1961

Отец: не указан

Мать: Горб Валентина Федоровна