Хайруллина Татьяна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хайруллин Альберт Фаимович
Отец ребёнка: Хайруллин Фаим (Фәим) Зиннурович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хайруллин Фаим (Фәим) Зиннурович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно