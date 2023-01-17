Хайруллина Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХайруллина Татьяна

Хайруллина Татьяна

avatar

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайруллин Альберт Фаимович

Отец ребёнка: Хайруллин Фаим (Фәим) Зиннурович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайруллин Родик Фаимович

Отец ребёнка: Хайруллин Фаим (Фәим) Зиннурович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хайруллин Фаим (Фәим) Зиннурович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close