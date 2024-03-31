Козина Валентина Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козина Валентина Емельяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1940

Отец: Андрюнин Емельян

Мать: Андрюнина (Лаврова) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козин Вадим Алексеевич

Отец ребёнка: Козин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козин Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Козин Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козин Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зверев Алексей

Рождение ребёнка
18.07.1959

Сын: Зверев Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Зверев Алексей

Смерть
Неизвестно

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