Козина Валентина Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Козин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козин Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Козин Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козин Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зверев Алексей
Рождение ребёнка
18.07.1959
Сын: Зверев Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Зверев Алексей
Смерть
Неизвестно