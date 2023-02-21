Кичина Вера Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1903
Сын: Кичин Виталий Александрович
Отец ребёнка: Кичин Александр Павлович
Коромыслово, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно