Кичина Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кичина Вера Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1903

Сын: Кичин Виталий Александрович

Отец ребёнка: Кичин Александр Павлович

Коромыслово, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кичин Александр Павлович

Смерть
Неизвестно
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