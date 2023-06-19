Артемьев Петр
Место рождения
Дата рождения1864 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1892 ст.
Жена: Савватьева Федосья
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
30.10.1892
Дочь: Петрова Матрона
Мать ребёнка: Савватьева Федосья
Рождение ребёнка
15.07.1897 ст.
Дочь: Петрова Мария
Мать ребёнка: Савватьева Федосья
Рождение ребёнка
02.11.1898 ст.
Дочь: Петрова Пелагея
Мать ребёнка: Савватьева Федосья
Рождение ребёнка
09.11.1899 ст.
Сын: Петров Федор
Мать ребёнка: Савватьева Федосья
Рождение ребёнка
05.03.1901 ст.
Дочь: Петрова Дарья
Мать ребёнка: Савватьева Федосья
Бельково, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
14.04.1902 ст.
Сын: Петров Георгий
Мать ребёнка: Савватьева Федосья
Рождение ребёнка
17.05.1906 ст.
Сын: Петров Иоанн
Мать ребёнка: Савватьева Федосья