Артемьев Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртемьев Петр

Артемьев Петр

Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1864 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1872 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
24.01.1892 ст.

Жена: Савватьева Федосья

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
30.10.1892

Дочь: Петрова Матрона

Мать ребёнка: Савватьева Федосья

Рождение ребёнка
15.07.1897 ст.

Дочь: Петрова Мария

Мать ребёнка: Савватьева Федосья

Бельково, Ореховская волость, Боровичский уезд
Рождение ребёнка
02.11.1898 ст.

Дочь: Петрова Пелагея

Мать ребёнка: Савватьева Федосья

Бельково, Ореховская волость, Боровичский уезд
Рождение ребёнка
09.11.1899 ст.

Сын: Петров Федор

Мать ребёнка: Савватьева Федосья

Бельково, Ореховская волость, Боровичский уезд
Рождение ребёнка
05.03.1901 ст.

Дочь: Петрова Дарья

Мать ребёнка: Савватьева Федосья

Бельково, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
14.04.1902 ст.

Сын: Петров Георгий

Мать ребёнка: Савватьева Федосья

Бельково, Ореховская волость, Боровичский уезд
Рождение ребёнка
17.05.1906 ст.

Сын: Петров Иоанн

Мать ребёнка: Савватьева Федосья

Бельково, Ореховская волость, Боровичский уезд