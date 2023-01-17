Бушуева (Шляхова) Елена Геннадьевна
Место рождения
Дата рождения06.11.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.01.1987
запись акта о заключении брака № 8 от 09.01.1987г., составлен отдел ЗАГС Березовкого городского Совета народных депутатов Свердловской области.
Рождение ребёнка
07.05.1987
Отец ребёнка: Бушуев Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
14.11.1988
Отец ребёнка: Бушуев Сергей Николаевич