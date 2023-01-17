Бушуева (Шляхова) Елена Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушуева (Шляхова) Елена Геннадьевна

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Место рождения

Берёзовский, Березовский, Свердловская область

Дата рождения

06.11.1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1954 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Берёзовский, Березовский, Свердловская область
Бракосочетание
09.01.1987

Муж: Бушуев Сергей Николаевич

Берёзовский, Березовский, Свердловская область
запись акта о заключении брака № 8 от 09.01.1987г., составлен отдел ЗАГС Березовкого городского Совета народных депутатов Свердловской области.
Рождение ребёнка
07.05.1987

Сын: Бушуев Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Бушуев Сергей Николаевич

Берёзовский, Березовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.11.1988

Сын: Бушуев Артем Сергеевич

Отец ребёнка: Бушуев Сергей Николаевич

Берёзовский, Березовский, Свердловская область
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