Лазарев Адриан Васильевич
Место рождения
Дата рождения24.08.1885
Дата смерти21.07.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1885
Отец: Лазарев Василий Матвеевич
Мать: Дарья Ефимовна
Крещение
29.08.1885
Бракосочетание
04.06.1910
Жена: Анна Тимофеевна
Николаевско-Ладожский погост, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
08.05.1911
Дочь: Александра Адриановна
Мать ребёнка: Анна Тимофеевна
Повенец, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
21.07.1912
от чахотки