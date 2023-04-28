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Лазарев Адриан Васильевич

Место рождения

Данилово, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

24.08.1885

Дата смерти

21.07.1912

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1885

Отец: Лазарев Василий Матвеевич

Мать: Дарья Ефимовна

Данилово, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Крещение
29.08.1885
Бракосочетание
04.06.1910

Жена: Анна Тимофеевна

Николаевско-Ладожский погост, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
08.05.1911

Дочь: Александра Адриановна

Мать ребёнка: Анна Тимофеевна

Повенец, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
21.07.1912
от чахотки
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