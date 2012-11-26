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Борщёв Вячеслав Иванович

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Место рождения

Кардаил, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

02.02.1940

Дата смерти

26.11.2012

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1940

Отец: Борщев Иван Матвеевич

Мать: Волкова Марья Ивановна

Кардаил, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
28.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Комсомольский, Воркута, Республика Коми
Бракосочетание
03.07.1968

Жена: скрыто настройками приватности

Воркута, Воркута, Республика Коми
Рождение ребёнка
14.03.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Комсомольский, Воркута, Республика Коми
Смерть
26.11.2012
Гродно, Гродненская область
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