Борщёв Вячеслав Иванович
Место рождения
Дата рождения02.02.1940
Дата смерти26.11.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1940
Отец: Борщев Иван Матвеевич
Мать: Волкова Марья Ивановна
Рождение ребёнка
28.06.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
03.07.1968
Жена: скрыто настройками приватности
Воркута, Воркута, Республика Коми
Рождение ребёнка
14.03.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
26.11.2012
Гродно, Гродненская область