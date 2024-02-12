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Белякова Альбина Александровна
Белякова Альбина Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.04.1942
Пол
Женский
Отец
Беляков Александр Алексеевич
1915 г.р.
Мать
Белякова (Сафронова) Татьяна Павловна
1914 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1942
Отец:
Беляков Александр Алексеевич
Мать:
Белякова Татьяна Павловна
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