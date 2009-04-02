Козырев Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.04.2009
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Козырев Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.03.1984
Сын: Козырев Алексей Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1989
Сын: Козырев Степан Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыскалкина Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
02.04.2009