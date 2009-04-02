Козырев Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозырев Николай Петрович

Козырев Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.04.2009

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козырев Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1984

Сын: Козырев Алексей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1989

Сын: Козырев Степан Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыскалкина Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козырев Артём Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
02.04.2009
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close