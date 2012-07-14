Семёнова (Махинова) Клавдия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1938
Дата смерти14.07.2012
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1938
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волоскова (Семёнова) Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Семёнов Анатолий Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мерзлюкова (Семёнова) Валентина Анатольевна
Отец ребёнка: Семёнов Анатолий Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.05.1964
Сын: Семёнов Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Семёнов Анатолий Фёдорович
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
14.07.2012