Семёнова (Махинова) Клавдия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова (Махинова) Клавдия Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1938

Дата смерти

14.07.2012

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1938

Отец: Махинов Илья Дмитриевич

Мать: (Махинова) Василиса Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волоскова (Семёнова) Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Семёнов Анатолий Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мерзлюкова (Семёнова) Валентина Анатольевна

Отец ребёнка: Семёнов Анатолий Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семёнов Анатолий Фёдорович

Рождение ребёнка
03.05.1964

Сын: Семёнов Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Семёнов Анатолий Фёдорович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
14.07.2012

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