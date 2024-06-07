Локтев Леонтий Павлович 1803 — найти родственников по фамилии на Familio
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Локтев Леонтий Павлович

Место рождения

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Локтев Павел Тимофеевич

Мать: Варвара

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арина Михайловна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Локтева Марья Леонтьевна

Мать ребёнка: Арина Михайловна

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Локтев Степан Леонтьевич

Мать ребёнка: Арина Михайловна

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Локтева Прасковья Леонтьевна

Мать ребёнка: Арина Михайловна

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1840

Сын: Локтев Ванифантий Леонтьевич

Мать ребёнка: Арина Михайловна

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Сын: Локтев Ефим Леонтьевич

Мать ребёнка: Арина Михайловна

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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