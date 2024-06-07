Локтев Леонтий Павлович
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Локтев Павел Тимофеевич
Мать: Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арина Михайловна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Локтева Марья Леонтьевна
Мать ребёнка: Арина Михайловна
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Арина Михайловна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Локтева Прасковья Леонтьевна
Мать ребёнка: Арина Михайловна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Локтев Ванифантий Леонтьевич
Мать ребёнка: Арина Михайловна
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Арина Михайловна
Смерть
Неизвестно