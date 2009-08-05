Бурнашев Алексей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБурнашев Алексей Алексеевич

Бурнашев Алексей Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.2009

Пол

Мужской

Отец

1974 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.2009

Отец: Бурнашев Алексей Акимович

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close