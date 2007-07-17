(Фаттахова) Фаридя
Место рожденияд.Кузьминка Кр-Октябрьского р-на Нижегородской обл.
Дата рождения17.07.1925
Дата смерти17.07.2007
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1925
Отец: Фаттахетдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хасянов Абубякир Умярович
Смерть
17.07.2007
Похороны
Неизвестно