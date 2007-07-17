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(Фаттахова) Фаридя

Место рождения

д.Кузьминка Кр-Октябрьского р-на Нижегородской обл.

Дата рождения

17.07.1925

Дата смерти

17.07.2007

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1925

Отец: Фаттахетдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хасянов Абубякир Умярович

Смерть
17.07.2007
Похороны
Неизвестно

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