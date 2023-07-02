Мгебров Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМгебров Юрий

Мгебров Юрий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.1974

Дочь: Мгеброва Илона Юрьевна

Мать ребёнка: Мгеброва Инна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мгебров Андрей Юрьевич

Мать ребёнка: Мгеброва Инна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мгеброва Инна Петровна

Смерть
Неизвестно