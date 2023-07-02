Мгебров Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.06.1974
Дочь: Мгеброва Илона Юрьевна
Мать ребёнка: Мгеброва Инна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мгеброва Инна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мгеброва Инна Петровна
Смерть
Неизвестно