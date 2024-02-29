Круглов Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1957
Сын: Круглов Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Круглова Евгения Михайловна
Россия
Рождение ребёнка
09.07.1960
Дочь: Бабкова Любовь Анатольевна
Мать ребёнка: Круглова Евгения Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно