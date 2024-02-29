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Круглов Анатолий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1957

Сын: Круглов Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Круглова Евгения Михайловна

Россия
Рождение ребёнка
09.07.1960

Дочь: Бабкова Любовь Анатольевна

Мать ребёнка: Круглова Евгения Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Круглова Евгения Михайловна

Смерть
Неизвестно
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