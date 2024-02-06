Валов Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Валов Иван Иванович
Мать: Валова Марфа Фёдоровна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Валов Яков Андреевич
Мать ребёнка: Валова Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Валова Мария Андреевна
Мать ребёнка: Валова Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Валов Иван Андреевич
Мать ребёнка: Валова Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Валова Авдотья Андреевна
Мать ребёнка: Валова Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Валова Авдотья Ивановна
Смерть
Неизвестно