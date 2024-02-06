Валов Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валов Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Валов Иван Иванович

Мать: Валова Марфа Фёдоровна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Валов Яков Андреевич

Мать ребёнка: Валова Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Валова Мария Андреевна

Мать ребёнка: Валова Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Валов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Валова Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Валова Авдотья Андреевна

Мать ребёнка: Валова Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Валов Илларион Андреевич

Мать ребёнка: Валова Авдотья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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