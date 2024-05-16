Гречаный Виталий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.03.2007
Сын: Гречаный Даниил Витальевич
Мать ребёнка: Гречаная (Журавлева) Елена Викторовна
Рождение ребёнка
07.02.2012
Дочь: Гречаная Алиса Витальевна
Мать ребёнка: Гречаная (Журавлева) Елена Викторовна