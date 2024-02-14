Петрусева (Туйдирякова) Валентина Пайдияровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрусева (Туйдирякова) Валентина Пайдияровна

Место рождения

Село Бакалы, Бакалинский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
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Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петрусев Иван Миллекаевич

Бракосочетание
26.01.1960

Муж: Петрусев Иван Миллекаевич

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петрусев Иван Миллекаевич

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петрусев Иван Миллекаевич

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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