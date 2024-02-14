Петрусева (Туйдирякова) Валентина Пайдияровна
Место рожденияСело Бакалы, Бакалинский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1959
Бракосочетание
26.01.1960
Рождение ребёнка
1962
Рождение ребёнка
1966
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно