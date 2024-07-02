Харламов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харламов Владислав Николаевич
Мать ребёнка: Самодурова Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
24.06.1954
Сын: Харламов Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Самодурова Раиса Ивановна
Копейск, Копейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1958
Сын: Харламов Владислав Николаевич
Мать ребёнка: Самодурова Раиса Ивановна
Смерть
Неизвестно