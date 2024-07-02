Харламов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харламов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харламов Владислав Николаевич

Мать ребёнка: Самодурова Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
24.06.1954

Сын: Харламов Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Самодурова Раиса Ивановна

Копейск, Копейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1958

Сын: Харламов Владислав Николаевич

Мать ребёнка: Самодурова Раиса Ивановна

Смерть
Неизвестно

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