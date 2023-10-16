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(Салтыкова) Татьяна

Место рождения

Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Салтыков Егор Павлович

Мать: Любовь Ивановна

Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сюсюгин Александр

Рождение ребёнка
1932

Дочь: (Сюсюгина) Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Сюсюгин Александр

Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1936

Дочь: (Сюсюгина) Надежда Александровна

Отец ребёнка: Сюсюгин Александр

Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1940

Дочь: (Сюсюгина) Раиса Александровна

Отец ребёнка: Сюсюгин Александр

Смерть
Неизвестно

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