(Салтыкова) Татьяна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Салтыков Егор Павлович
Мать: Любовь Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сюсюгин Александр
Рождение ребёнка
1932
Дочь: (Сюсюгина) Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Сюсюгин Александр
Рождение ребёнка
1936
Дочь: (Сюсюгина) Надежда Александровна
Отец ребёнка: Сюсюгин Александр
Рождение ребёнка
1940
Дочь: (Сюсюгина) Раиса Александровна
Отец ребёнка: Сюсюгин Александр
Смерть
Неизвестно