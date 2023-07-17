Филонов Александр
Место рожденияУкраина, Черниговская обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Украина, Черниговская обл.
Рождение ребёнка
1895
Сын: Филонов Иван
Мать ребёнка: Филонова Липа
Рождение ребёнка
1898
Сын: Филонов Степан
Мать ребёнка: Филонова Липа
Россия, Новосибирская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Севостьянова Наталья
Мать ребёнка: Филонова Липа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Александра
Мать ребёнка: Филонова Липа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филонова Просковья
Мать ребёнка: Филонова Липа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арсентьева Настя
Мать ребёнка: Филонова Липа
Смерть
Неизвестно