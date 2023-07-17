Филонов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилонов Александр

Филонов Александр

Место рождения

Украина, Черниговская обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина, Черниговская обл.
Рождение ребёнка
1895

Сын: Филонов Иван

Мать ребёнка: Филонова Липа

Рождение ребёнка
1898

Сын: Филонов Степан

Мать ребёнка: Филонова Липа

Россия, Новосибирская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Севостьянова Наталья

Мать ребёнка: Филонова Липа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Александра

Мать ребёнка: Филонова Липа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филонова Просковья

Мать ребёнка: Филонова Липа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арсентьева Настя

Мать ребёнка: Филонова Липа

Смерть
Неизвестно