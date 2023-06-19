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Юдо Адам Леонтьевич

Место рождения

Карпиловка, Червенский район, Минская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

26.01.1846

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Юдо Леон Иосифович

Мать: ?

Карпиловка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Ефросинья Адамовна

Мать ребёнка: ?

Карпиловка, Червенский район, Минская область
Бракосочетание
1836

Жена: Ева Савостьевна

Рождение ребёнка
27.01.1837

Сын: Юдо Прокофий Адамович

Мать ребёнка: Ева Савостьевна

Карпиловка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
13.06.1840

Сын: Юдо Тимофей Адамович

Мать ребёнка: Ева Савостьевна

Карпиловка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
07.10.1844

Сын: Юдо Яков Адамович

Мать ребёнка: Ева Савостьевна

Карпиловка, Червенский район, Минская область
Смерть
26.01.1846
Карпиловка, Червенский район, Минская область
Причина смерти: от горячки