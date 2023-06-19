Юдо Адам Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смерти26.01.1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Юдо Леон Иосифович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Ефросинья Адамовна
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
1836
Жена: Ева Савостьевна
Рождение ребёнка
27.01.1837
Мать ребёнка: Ева Савостьевна
Рождение ребёнка
13.06.1840
Сын: Юдо Тимофей Адамович
Мать ребёнка: Ева Савостьевна
Рождение ребёнка
07.10.1844
Сын: Юдо Яков Адамович
Мать ребёнка: Ева Савостьевна
Смерть
26.01.1846
Причина смерти: от горячки