Петрова Ольга Германовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Ольга Германовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1993

Сын: Петров Денис Дмитриевич

Отец ребёнка: Петров Дмитрий Олегович

Рождение ребёнка
07.11.2003

Дочь: Петрова Юлия Дмитриевна

Отец ребёнка: Петров Дмитрий Олегович

Рождение ребёнка
23.05.2016

Сын: Петров Артем Дмитриевич

Отец ребёнка: Петров Дмитрий Олегович

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