Петрова Ольга Германовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1993
Отец ребёнка: Петров Дмитрий Олегович
Рождение ребёнка
07.11.2003
Дочь: Петрова Юлия Дмитриевна
Отец ребёнка: Петров Дмитрий Олегович
Рождение ребёнка
23.05.2016
Отец ребёнка: Петров Дмитрий Олегович