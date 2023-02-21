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Калмыкова Вера Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Не указана

Пол

Женский

Добавил:

ИП
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Место
Комментарий
Рождение

Отец: Калмыкова Иван Никифорович (Николаевич)

Мать: Калмыкова Зинаида Андреевна

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