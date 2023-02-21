Замятина (?) Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятина (?) Александра Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1902

Сын: Замятин Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Замятин Григорий Арефович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
22.04.1903

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Замятин Григорий Арефович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замятин Григорий Арефович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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