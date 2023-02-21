Замятина (?) Александра Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1902
Сын: Замятин Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Замятин Григорий Арефович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
22.04.1903
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Замятин Григорий Арефович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)